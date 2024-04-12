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Анисья Осипова

Место рождения

Константиново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Константиново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Прасковья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Савельев

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ульяна Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Савельев

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Маланья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Савельев

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Прасковья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Савельев

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Савельев

Смерть
Неизвестно
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