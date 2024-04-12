Анисья Осипова
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Прасковья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Савельев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ульяна Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Савельев
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Маланья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Савельев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Прасковья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Савельев
Смерть
Неизвестно