Халак Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1939
Дата смерти19.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939
Отец: Халак Демьян
Мать: Халак (Вовк) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халак (Артамонова) Вера
Рождение ребёнка
10.06.1960
Дочь: Соловьева (Халак) Ирина
Мать ребёнка: Халак (Артамонова) Вера
Рождение ребёнка
23.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халак (Артамонова) Вера
Смерть
19.09.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно