Халак Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халак Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1939

Дата смерти

19.09.2014

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939

Отец: Халак Демьян

Мать: Халак (Вовк) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халак (Артамонова) Вера

Рождение ребёнка
10.06.1960

Дочь: Соловьева (Халак) Ирина

Мать ребёнка: Халак (Артамонова) Вера

Рождение ребёнка
23.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халак (Артамонова) Вера

Смерть
19.09.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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