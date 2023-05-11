Федящин Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федящин Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.08.1985

Жена: скрыто настройками приватности

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