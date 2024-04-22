Епистимия Самойлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1724
Сын: Кырченов Трофим Филимонович
Отец ребёнка: Кырченов Филимон Андреевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Кырченова Евдокия Филимонова
Отец ребёнка: Кырченов Филимон Андреевич
Кирченовский поч. Орловский у. Вятская губ.
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кырченов Малахий Филимонович
Отец ребёнка: Кырченов Филимон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно