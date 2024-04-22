Епистимия Самойлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпистимия Самойлова

Епистимия Самойлова

Место рождения

Чарушниковы, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чарушниковы, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Кырченов Трофим Филимонович

Отец ребёнка: Кырченов Филимон Андреевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Кырченова Евдокия Филимонова

Отец ребёнка: Кырченов Филимон Андреевич

Кирченовский поч. Орловский у. Вятская губ.
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кырченов Малахий Филимонович

Отец ребёнка: Кырченов Филимон Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кырченов Филимон Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close