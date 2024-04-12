Делиев Константин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Делиев Дмитрий Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Делиев Андрей Константинович
Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна
Бракосочетание
До 1900
Рождение ребёнка
1903
Сын: Делиев Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
23.09.1906
Сын: Делиев Иван Константинович
Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Делиев Петр Константинович
Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Делиев Георгий Константинович
Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елизавкта Константиновна
Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Делиев Николай Константинович
Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна
Смерть
Неизвестно