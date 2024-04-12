Делиев Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиев Константин Дмитриевич

Делиев Константин Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Делиев Дмитрий Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Делиев Андрей Константинович

Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна

Бракосочетание
До 1900

Жена: Делиева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Делиев Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
23.09.1906

Сын: Делиев Иван Константинович

Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Делиев Петр Константинович

Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Делиев Георгий Константинович

Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елизавкта Константиновна

Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Делиев Николай Константинович

Мать ребёнка: Делиева Мария Константиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close