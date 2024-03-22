Иванников Филипп Стефанович
Место рождения
Дата рождения05.01.1874
Дата смерти05.01.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1874
Отец: Иванников Стефан Антонович
Рождение ребёнка
15.08.1900
Дочь: Колесникова Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Иванникова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
11.02.1903
Сын: Иванников Федор Филиппович
Мать ребёнка: Иванникова Вера Николаевна
Ф. 144. Оп. 6. Д. 511. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших Николаевской церкви с. Брусенцово Барнаульской волости Барнаульского уезда стр 8: Рождение 11.02.1903, крещение 15.02... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1910
Сын: Иванников Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Иванникова Вера Николаевна
Смерть
05.01.1938
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край