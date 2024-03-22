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Иванников Филипп Стефанович

Место рождения

Логвиновка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

05.01.1874

Дата смерти

05.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1874

Отец: Иванников Стефан Антонович

Мать: не указана

Логвиновка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
15.08.1900

Дочь: Колесникова Наталья Филипповна

Мать ребёнка: Иванникова Вера Николаевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.02.1903

Сын: Иванников Федор Филиппович

Мать ребёнка: Иванникова Вера Николаевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Ф. 144. Оп. 6. Д. 511. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших Николаевской церкви с. Брусенцово Барнаульской волости Барнаульского уезда стр 8: Рождение 11.02.1903, крещение 15.02... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1910

Сын: Иванников Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Иванникова Вера Николаевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
05.01.1938
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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