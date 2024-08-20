Лопухина (Голохвастова) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Голохвастова) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Moscow

Дата рождения

29.01.1841

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Лопухин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Лопухин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
02.11.1868

Сын: Лопухин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Лопухин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Лопухин Борис Александрович

Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич

Смерть
1909

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