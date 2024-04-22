Жилин Павел Радионович
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Жилин Радион
Рождение ребёнка
20.04.1898
Дочь: Жилина Александра Павловна
Мать ребёнка: Жилина -- Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
06.05.1901
Дочь: Жилин Елена Павловна
Мать ребёнка: Жилина -- Ксения Васильевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно