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Жилин Павел Радионович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Жилин Радион

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.04.1898

Дочь: Жилина Александра Павловна

Мать ребёнка: Жилина -- Ксения Васильевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.05.1901

Дочь: Жилин Елена Павловна

Мать ребёнка: Жилина -- Ксения Васильевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина -- Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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