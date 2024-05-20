Ботнарь Георгий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ботнарь Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботнарь Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Копту Аурелия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботнарь Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Копту Аурелия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботнарь Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Копту Аурелия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботнарь Валерий Георгиевич

Мать ребёнка: Копту Аурелия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копту Аурелия Николаевна

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