Червинская (Крачковская) Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червинская (Крачковская) Розалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

28.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Крачковский Лаврентий

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червинский Петр

Рождение ребёнка
10.03.1912

Сын: Червинский Мичислав

Отец ребёнка: Червинский Петр

Рождение ребёнка
06.02.1916

Сын: Червинский Франц

Отец ребёнка: Червинский Петр

Рождение ребёнка
14.09.1923

Дочь: Зауэр (Червинская) Владислава

Отец ребёнка: Червинский Петр

Смерть
28.07.1975
Похороны
Неизвестно

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