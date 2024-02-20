Червинская (Крачковская) Розалия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти28.07.1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Крачковский Лаврентий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Червинский Петр
Рождение ребёнка
10.03.1912
Сын: Червинский Мичислав
Отец ребёнка: Червинский Петр
Рождение ребёнка
06.02.1916
Сын: Червинский Франц
Отец ребёнка: Червинский Петр
Рождение ребёнка
14.09.1923
Дочь: Зауэр (Червинская) Владислава
Отец ребёнка: Червинский Петр
Смерть
28.07.1975
Похороны
Неизвестно