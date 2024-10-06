Алимбаева Ширин Мадеяровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимбаева Ширин Мадеяровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1961

Отец: Гафуров Мадияр Молдо

Мать: Мусаева Буухаба

Рождение ребёнка
23.12.1984

Сын: Алимбаев Жаныбек Икрамович

Отец ребёнка: Алимбаев Икрам Абдразакович

Рождение ребёнка
18.03.1986

Сын: Алимбаев Адылбек Икрамович

Отец ребёнка: Алимбаев Икрам Абдразакович

Рождение ребёнка
01.05.1989

Сын: Алимбаев Майрамбек Икрамович

Отец ребёнка: Алимбаев Икрам Абдразакович

Рождение ребёнка
05.06.1992

Дочь: Алимбаева Жумагул Икрамовна

Отец ребёнка: Алимбаев Икрам Абдразакович

Рождение ребёнка
1995

Сын: Алимбаев Салай Икрамович

Отец ребёнка: Алимбаев Икрам Абдразакович

Рождение ребёнка
19.01.2002

Дочь: Икрамова Турсунай

Отец ребёнка: Алимбаев Икрам Абдразакович

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