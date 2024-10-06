Алимбаева Ширин Мадеяровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1961
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1961
Отец: Гафуров Мадияр Молдо
Мать: Мусаева Буухаба
Рождение ребёнка
23.12.1984
Сын: Алимбаев Жаныбек Икрамович
Отец ребёнка: Алимбаев Икрам Абдразакович
Рождение ребёнка
18.03.1986
Сын: Алимбаев Адылбек Икрамович
Отец ребёнка: Алимбаев Икрам Абдразакович
Рождение ребёнка
01.05.1989
Сын: Алимбаев Майрамбек Икрамович
Отец ребёнка: Алимбаев Икрам Абдразакович
Рождение ребёнка
05.06.1992
Дочь: Алимбаева Жумагул Икрамовна
Отец ребёнка: Алимбаев Икрам Абдразакович
Рождение ребёнка
1995
Отец ребёнка: Алимбаев Икрам Абдразакович
Рождение ребёнка
19.01.2002
Дочь: Икрамова Турсунай
Отец ребёнка: Алимбаев Икрам Абдразакович