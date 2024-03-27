Гайнутдинов Загрутдин
Место рожденияд.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Гайнутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гайнутдинова) Минназиган
Мать ребёнка: Гайнутдинова Миннезамал
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бурганова (Гайнутдинова) Шамсизихан
Мать ребёнка: Гайнутдинова Миннезамал
Смерть
Неизвестно