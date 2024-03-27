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Гайнутдинов Загрутдин

Место рождения

д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Гайнутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гайнутдинова) Минназиган

Мать ребёнка: Гайнутдинова Миннезамал

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бурганова (Гайнутдинова) Шамсизихан

Мать ребёнка: Гайнутдинова Миннезамал

Смерть
Неизвестно

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