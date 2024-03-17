Пашинкина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинкина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашинкина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Пашинкин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашинкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
11.09.2001

Дочь: Пашинкина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пашинкин Иван Алексеевич

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