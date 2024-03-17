Пашинкина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашинкина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Пашинкин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.2001
Дочь: Пашинкина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пашинкин Иван Алексеевич