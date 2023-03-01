Пирогов Степан Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов Степан Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пирогов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Пирогов Егор Степанович

Мать ребёнка: Пирогова Елизавета Никаноровна

Хомутово, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.11.1917

Дочь: Сыроватская Анна Степановна

Мать ребёнка: Пирогова Елизавета Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Елизавета Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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