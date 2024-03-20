Барбот-Де-Марни (Ахматова) Капитолина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбот-Де-Марни (Ахматова) Капитолина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1799 и 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1826

Муж: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич

Рождение ребёнка
31.01.1832

Сын: Барбот-Де-Марни Николай Павлович

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич

Gouv. Perm
Рождение ребёнка
13.09.1833

Дочь: Барбот Де Марни Анна Павловна

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Барбот Де Марни Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Соколова Александра Павловна

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кулибина Елена Павловна

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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