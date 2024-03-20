Барбот-Де-Марни (Ахматова) Капитолина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1799 и 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
31.01.1832
Сын: Барбот-Де-Марни Николай Павлович
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич
Gouv. Perm
Рождение ребёнка
13.09.1833
Дочь: Барбот Де Марни Анна Павловна
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Барбот Де Марни Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Соколова Александра Павловна
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кулибина Елена Павловна
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич
Смерть
Неизвестно