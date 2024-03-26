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Пчельников Евгений Михеевич

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

09.12.1935

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1935

Отец: Пчельников Михей Фролович

Мать: Пчельникова Екатерина Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчельников Павел

Мать ребёнка: Пчельникова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчельников Владимир

Мать ребёнка: Пчельникова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина (Алла)

Мать ребёнка: Пчельникова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчельников Петр

Мать ребёнка: Пчельникова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчельников Александр

Мать ребёнка: Пчельникова Нина

Место жительства
Неизвестно
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