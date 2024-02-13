Дрюк (Татаренко) Мелания Иванова
Место рождения
Дата рождения01.01.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1831
воспреемники козак Максим Корнилиев Даценко (справка: род. 1800 в Остаповке, умер в 1854 от водяной, известны потомки его правнука Афанасия и Иова позднее самое до 1945 года - смерть во время ВОВ), кр... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1851
Дочь: Дрюк Мелания Павлова
Отец ребёнка: Дрюк Павел Василиев
Рождение ребёнка
20.08.1854
Сын: Дрюк Авраам Павлов
Отец ребёнка: Дрюк Павел Василиев
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Даценко (Дрюк) Мария Павлова
Отец ребёнка: Дрюк Павел Василиев
Бракосочетание
04.06.1950
Муж: Дрюк Павел Василиев
обвенчались со свидетелями по жениху козак Феодот Петров Федоренко и козак Григорий Бориосв Даценк, по невесте крестьянин Яков Демянов Гордиенко и фейерверкер 3го класса Степан Семенов Телюк
Смерть
Неизвестно