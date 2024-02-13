Дрюк (Татаренко) Мелания Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрюк (Татаренко) Мелания Иванова

Место рождения

Остаповка, Чернігівська область

Дата рождения

01.01.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1831

Отец: Татаренко Иван Степанов

Мать: Татаренко Васса Григориева

Остаповка, Чернігівська область
воспреемники козак Максим Корнилиев Даценко (справка: род. 1800 в Остаповке, умер в 1854 от водяной, известны потомки его правнука Афанасия и Иова позднее самое до 1945 года - смерть во время ВОВ), кр... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1851

Дочь: Дрюк Мелания Павлова

Отец ребёнка: Дрюк Павел Василиев

Остаповка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1854

Сын: Дрюк Авраам Павлов

Отец ребёнка: Дрюк Павел Василиев

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Даценко (Дрюк) Мария Павлова

Отец ребёнка: Дрюк Павел Василиев

Остаповка, Чернігівська область
Бракосочетание
04.06.1950

Муж: Дрюк Павел Василиев

Остаповка, Чернігівська область
обвенчались со свидетелями по жениху козак Феодот Петров Федоренко и козак Григорий Бориосв Даценк, по невесте крестьянин Яков Демянов Гордиенко и фейерверкер 3го класса Степан Семенов Телюк
Смерть
Неизвестно

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