Жужнева (Ярош) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнева (Ярош) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1958

Дата смерти

09.10.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
09.10.2019
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