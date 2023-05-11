Шеин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1960

Сын: Петров Владимир

Мать ребёнка: (Силаева) Галина

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Силаева) Галина

Смерть
Неизвестно

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