Шеин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1960
Сын: Петров Владимир
Мать ребёнка: (Силаева) Галина
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Силаева) Галина
Смерть
Неизвестно