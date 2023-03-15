Илюхин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюхин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илюхин Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюхин Илья

Мать ребёнка: Илюхина (Илюхина) Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюхина (Илюхина) Анна

Мать ребёнка: Илюхина (Илюхина) Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова (Илюхина) Прасковья

Мать ребёнка: Илюхина (Илюхина) Просковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илюхина (Илюхина) Просковья

Рождение ребёнка
01.08.1910

Дочь: Прохорова (Илюхина) Евдокия

Мать ребёнка: Илюхина (Илюхина) Просковья

Рождение ребёнка
1913

Сын: Илюхин Яков

Мать ребёнка: Илюхина (Илюхина) Просковья

Смерть
Неизвестно

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