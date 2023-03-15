Илюхин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илюхин Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюхин Илья
Мать ребёнка: Илюхина (Илюхина) Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илюхина (Илюхина) Анна
Мать ребёнка: Илюхина (Илюхина) Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркова (Илюхина) Прасковья
Мать ребёнка: Илюхина (Илюхина) Просковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1910
Дочь: Прохорова (Илюхина) Евдокия
Мать ребёнка: Илюхина (Илюхина) Просковья
Рождение ребёнка
1913
Сын: Илюхин Яков
Мать ребёнка: Илюхина (Илюхина) Просковья
Смерть
Неизвестно