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(Kantor) Dora

Место рождения

West Virginia, USA

Дата рождения

27.08.1903

Дата смерти

25.07.1992

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1903

Отец: Kantor Benjamin (Berko)

Мать: Kantor (Kantor) Fannie

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Silverman Jacob

Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
1935

Сын: Silverman Stanley

Отец ребёнка: Silverman Jacob

Место жительства
1940
Смерть
25.07.1992

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