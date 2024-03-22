(Kantor) Dora
Место рожденияWest Virginia, USA
Дата рождения27.08.1903
Дата смерти25.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1903
Отец: Kantor Benjamin (Berko)
Мать: Kantor (Kantor) Fannie
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Silverman Jacob
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
1935
Сын: Silverman Stanley
Отец ребёнка: Silverman Jacob
Место жительства
1940
Смерть
25.07.1992