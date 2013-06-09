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Федоров Дмитрий Вадимович
Федоров Дмитрий Вадимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.2013
Пол
Мужской
Отец
Федоров Вадим Сергеевич
1986 г.р.
Мать
Федорова Дарья Геннадьевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2013
Отец:
Федоров Вадим Сергеевич
Мать:
Федорова Дарья Геннадьевна
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