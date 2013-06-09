Федоров Дмитрий Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Дмитрий Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2013

Отец: Федоров Вадим Сергеевич

Мать: Федорова Дарья Геннадьевна

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