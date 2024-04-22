Морозов Александр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения02.12.1915
Дата смерти28.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1915
Крещение
10.12.1915 ст.
ГАКО (Курган). 235-3-3447 МК Шмаковское (Покровская) 1915 Лл. 35 об. – 36 Р72. 08 (10) декабря. Александр Орловской губернии Орловского уезда Шиншинской волости сельца Хорошилова кр. Косма Евфимиев М... Показать все
Вступление в партию
1944
Рождение ребёнка
03.09.1946
Дочь: Морозова Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Морозова Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1993
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область