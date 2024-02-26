Герасим Петров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Петр Федоров (Ич)
Мать: Акилина Исаева (Вна)
Рождение ребёнка
06.08.1873 ст.
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно