Герасим Петров (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Петров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Петр Федоров (Ич)

Мать: Акилина Исаева (Вна)

Рождение ребёнка
06.08.1873 ст.

Сын: Матвей Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Алексеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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