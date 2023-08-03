Игдисанова (Масагутова) Рхия Бадретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игдисанова (Масагутова) Рхия Бадретдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1898

Дата смерти

?.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1898

Отец: Масагутов Бадертдин

Мать: Масагутова Минзада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игдисанова Назима Музаффаровна

Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Рафкат Музаффарович

Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игдисанова Шаркия Музаффаровна

Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Раиф Музаффарович

Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игдисанова Рәйсә Музаффаровна

Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игдисанова Зайтуна Музаффаровна

Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Мунип Музаффарович

Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Игдисанова Суфия Музаффаровна

Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Фаткуллина (Игдисанова) Нажия Музаффровна

Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович

Рождение ребёнка
22.04.1936

Сын: Игдисанов Таиф Музаффарович

Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович

Смерть
?.12.1984

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