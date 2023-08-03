Игдисанова (Масагутова) Рхия Бадретдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1898
Дата смерти?.12.1984
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Отец: Масагутов Бадертдин
Мать: Масагутова Минзада
Дочь: Игдисанова Назима Музаффаровна
Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович
Сын: Игдисанов Рафкат Музаффарович
Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович
Дочь: Игдисанова Шаркия Музаффаровна
Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович
Сын: Игдисанов Раиф Музаффарович
Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович
Дочь: Игдисанова Рәйсә Музаффаровна
Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович
Дочь: Игдисанова Зайтуна Музаффаровна
Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович
Сын: Игдисанов Мунип Музаффарович
Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович
Дочь: Игдисанова Суфия Музаффаровна
Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович
Дочь: Фаткуллина (Игдисанова) Нажия Музаффровна
Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович
Сын: Игдисанов Таиф Музаффарович
Отец ребёнка: Игдисанов Музаффар Минхайдарович