Устинов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1911 г.р.
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Устинов Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Устинов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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