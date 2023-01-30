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Суконщиков Василий Николаевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1855 ст.

Дата смерти

01.10.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855 ст.

Отец: Суконщиков Николай Михайлович

Мать: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Анна Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.

Сын: Суконщиков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1884 ст.

Дочь: (Суконщикова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Суконщиков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
19.02.1887 ст.

Сын: Суконщиков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Волоцкая (Суконщикова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1891 ст.

Дочь: (Суконщикова) Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.

Дочь: (Суконщикова) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.

Дочь: (Суконщикова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
01.10.1912 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от чахотки

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