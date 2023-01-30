Суконщиков Василий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1855 ст.
Дата смерти01.10.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.
Сын: Суконщиков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
До 1884 ст.
Дочь: (Суконщикова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Суконщиков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
19.02.1887 ст.
Сын: Суконщиков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Волоцкая (Суконщикова) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
06.12.1891 ст.
Дочь: (Суконщикова) Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.
Дочь: (Суконщикова) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.
Дочь: (Суконщикова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна
Смерть
01.10.1912 ст.
Причина смерти: от чахотки