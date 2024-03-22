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Магибадар Валишах кызы

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Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1889

Дата смерти

21.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Валишах Гадельшах углы

Мать: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.01.1907

Муж: Низаметдин Габделькахир углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге мечети деревни Урусово Мензелинского уезда Уфимской губернии за 1907 г. имеется запись №1 о бракосочетании: Махибадар - дочь Валишаха Габдельшаховича из деревни Урусово, в возрасте... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1908 ст.

Дочь: Хабибуллина Шамсибадар

Отец ребёнка: Низаметдин Габделькахир углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1916 ст.

Дочь: Шакирзянова Миннесафа

Отец ребёнка: Низаметдин Габделькахир углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Низамов Имамутдин

Отец ребёнка: Низаметдин Габделькахир углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.07.1942
Березники, город Березники, Пермский край
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