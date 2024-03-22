Магибадар Валишах кызы
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти21.07.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Валишах Гадельшах углы
Бракосочетание
03.01.1907
В метрической книге мечети деревни Урусово Мензелинского уезда Уфимской губернии за 1907 г. имеется запись №1 о бракосочетании: Махибадар - дочь Валишаха Габдельшаховича из деревни Урусово, в возрасте... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1908 ст.
Дочь: Хабибуллина Шамсибадар
Отец ребёнка: Низаметдин Габделькахир углы
Рождение ребёнка
10.03.1916 ст.
Дочь: Шакирзянова Миннесафа
Отец ребёнка: Низаметдин Габделькахир углы
Рождение ребёнка
1921
Сын: Низамов Имамутдин
Отец ребёнка: Низаметдин Габделькахир углы
Смерть
21.07.1942
Березники, город Березники, Пермский край