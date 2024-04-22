Филимончева Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимончева Галина Сергеевна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.10.1938

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1971

Дочь: Яковлева Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Филимончев Геннадий Валисьевич

Рождение ребёнка
12.02.1974

Дочь: Филимончева Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Филимончев Геннадий Валисьевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимончев Геннадий Валисьевич

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