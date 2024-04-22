Филимончева Галина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения29.10.1938
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1971
Дочь: Яковлева Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Филимончев Геннадий Валисьевич
Рождение ребёнка
12.02.1974
Дочь: Филимончева Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Филимончев Геннадий Валисьевич
Бракосочетание
Неизвестно