Рогова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогова Анна Ивановна

Рогова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Рогова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рогов Иван Фёдорович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Рогов Николай Иванович

Отец ребёнка: Рогов Иван Фёдорович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Рогова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рогов Иван Фёдорович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Рогова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Рогов Иван Фёдорович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Рогов Константин Иванович

Отец ребёнка: Рогов Иван Фёдорович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Рогов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Рогов Иван Фёдорович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1902
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.