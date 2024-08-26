Рогова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиПосле 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Рогова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рогов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Рогов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Рогова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рогов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Рогова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Рогов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Рогов Константин Иванович
Отец ребёнка: Рогов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Рогов Иван Фёдорович
Смерть
После 1902