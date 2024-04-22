Анна Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Давыдова

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Петр Максимов

Отец ребёнка: Максим Григорьев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Матрена Максимова

Отец ребёнка: Максим Григорьев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Григорий Максимов

Отец ребёнка: Максим Григорьев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Григорьев

Смерть
Неизвестно
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