Анна Давыдова
Место рождения
Дата рождения1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Петр Максимов
Отец ребёнка: Максим Григорьев
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Матрена Максимова
Отец ребёнка: Максим Григорьев
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Григорий Максимов
Отец ребёнка: Максим Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Григорьев
Смерть
Неизвестно