Добрынин Никита Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Никита Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1931 и 1932

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1922

Сын: Добрынин Яков Никитич

Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Надежда Никитична

Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Прасковья Ивановна

Упоминание
Неизвестно
Крестьянин-середняк (был работником у Баскакова Ивана,женился на его дочери Прасковье) в Алт.краe Курьинский р-н с.Кузнецово Вместе с тестем в мае 1931г был выслан в Нарым округ Чаинский р-н п. Ярки
Смерть
Между 1931 и 1932
умер в г.Томске в тюрьме ( взят во время восстания летом 1931г)
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