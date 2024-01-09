Добрынин Никита Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1931 и 1932
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1922
Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Надежда Никитична
Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Крестьянин-середняк (был работником у Баскакова Ивана,женился на его дочери Прасковье) в Алт.краe Курьинский р-н с.Кузнецово Вместе с тестем в мае 1931г был выслан в Нарым округ Чаинский р-н п. Ярки
Смерть
Между 1931 и 1932
умер в г.Томске в тюрьме ( взят во время восстания летом 1931г)