Губжев Хьасан Мажидович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжев Хьасан Мажидович

Место рождения

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губжев Мажид Жахьфарович

Мать: не указана

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Рамета Хьасановна

Мать ребёнка: Губжева Феня

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Света Хьасановна

Мать ребёнка: Губжева Феня

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губжева Ахед Хьасанович

Мать ребёнка: Губжева Феня

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губжев Ахмед Хьасанович

Мать ребёнка: Губжева Феня

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губжев Муаед Хьасанович

Мать ребёнка: Губжева Феня

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева Феня

Смерть
Неизвестно

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