Губжев Хьасан Мажидович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губжев Мажид Жахьфарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Рамета Хьасановна
Мать ребёнка: Губжева Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Света Хьасановна
Мать ребёнка: Губжева Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губжева Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губжева Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губжева Феня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губжева Феня
Смерть
Неизвестно