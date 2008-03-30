Котова Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1952
Дата смерти30.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1974
Дочь: Хвойнова Лада Геннадьевна
Отец ребёнка: Хвойнов Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
27.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хвойнов Геннадий Николаевич
Андреевка, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
30.03.2008