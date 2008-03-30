Котова Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1952

Дата смерти

30.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1952

Отец: Котов Алексей Петрович

Мать: Котова (Игнатьева) Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвойнов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
08.11.1974

Дочь: Хвойнова Лада Геннадьевна

Отец ребёнка: Хвойнов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
27.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хвойнов Геннадий Николаевич

Андреевка, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
30.03.2008

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