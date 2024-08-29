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Табаров Михаил Николаевич

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Табаров Николай

Мать: Табарова Анна Петровна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1897

Жена: Табарова Анна Дмитриевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Табаров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Табарова Анна Дмитриевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Табарова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Табарова Анна Дмитриевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Табарова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Табарова Анна Дмитриевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Табаров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Табарова Анна Дмитриевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Табарова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Табарова Анна Дмитриевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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