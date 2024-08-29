Табаров Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Табаров Николай
Мать: Табарова Анна Петровна
Бракосочетание
1897
Жена: Табарова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Табаров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Табарова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Табарова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Табарова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Табарова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Табарова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Табарова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Табарова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Табарова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно