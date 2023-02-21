Лалаев Алескер Азиз оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лалаев Алескер Азиз оглы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1953

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1953

Отец: Lalayev Aziz

Мать: Lalayeva Zeynəb

Рождение ребёнка
12.04.1978

Сын: Лалаев Расим Алескер оглы

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1981

Дочь: Мамедова Яна Алескеровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1983

Сын: Лалаев Анар Алескер оглы

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.1987

Дочь: Раджабова Эльмира Алескеровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2020
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