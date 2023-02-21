Лалаев Алескер Азиз оглы
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1953
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1953
Отец: Lalayev Aziz
Мать: Lalayeva Zeynəb
Рождение ребёнка
12.04.1978
Сын: Лалаев Расим Алескер оглы
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1981
Дочь: Мамедова Яна Алескеровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1983
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1987
Дочь: Раджабова Эльмира Алескеровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2020