Паничева Татьяна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Паничев Данило Иванович
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Паничев Данило Иванович
Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно