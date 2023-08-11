Паничева Татьяна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паничева Татьяна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Паничев Макар Данилович

Отец ребёнка: Паничев Данило Иванович

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Паничев Андрей Данилович

Отец ребёнка: Паничев Данило Иванович

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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