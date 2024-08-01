Головнин Ермолай
Место рожденияКировская область, Макарьевский район
Дата рождения1875
Дата смерти15.03.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Головнин Иван
Мать ребёнка: Головнина (Князева) Матрена
Рождение ребёнка
1912
Сын: Головнин Аркадий
Мать ребёнка: Головнина (Князева) Матрена
Рождение ребёнка
23.03.1922
Дочь: Куршакова (Головнина) Лидия
Мать ребёнка: Головнина (Князева) Матрена
Смерть
15.03.1946