Головнин Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головнин Ермолай

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Место рождения

Кировская область, Макарьевский район

Дата рождения

1875

Дата смерти

15.03.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Головнин Иван

Мать ребёнка: Головнина (Князева) Матрена

Рождение ребёнка
1912

Сын: Головнин Аркадий

Мать ребёнка: Головнина (Князева) Матрена

Рождение ребёнка
23.03.1922

Дочь: Куршакова (Головнина) Лидия

Мать ребёнка: Головнина (Князева) Матрена

Смерть
15.03.1946

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