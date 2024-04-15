Бардакова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти18.10.1898 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Бардак Василий Афанасьевич
Похороны
14.10.1898 ст.
на отведенном кладбище
Смерть
18.10.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от инфлюэнцы | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CY-L?i=128&cc=3511744&cat=1008700