Бардакова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардакова Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

18.10.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Бардак Василий Афанасьевич

Мать: не указана

Похороны
14.10.1898 ст.
на отведенном кладбище
Смерть
18.10.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от инфлюэнцы | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CY-L?i=128&cc=3511744&cat=1008700
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