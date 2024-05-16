Андреева (Алешина) Марина Николаевна 27.06.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андреева (Алешина) Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1969

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1969

Отец: Алешин Николай Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Сергей

Рождение ребёнка
23.07.1992

Сын: Андреев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Андреев Сергей

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1997

Сын: Андреев Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Андреев Сергей

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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