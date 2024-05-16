Андреева (Алешина) Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1969
Отец: Алешин Николай Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Сергей
Рождение ребёнка
23.07.1992
Сын: Андреев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Андреев Сергей
Рождение ребёнка
09.10.1997
Отец ребёнка: Андреев Сергей