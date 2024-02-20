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Сотников Михаил Степанович

Место рождения

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

21.05.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Сотников Степан Дементьевич

Мать: ?

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1888

Сын: Сотников Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Сотникова Ксения Макаровна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова Ксения Макаровна

Смерть
21.05.1889
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