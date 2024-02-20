Сотников Михаил Степанович
Место рожденияс. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1848
Дата смерти21.05.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Сотников Степан Дементьевич
Мать: ?
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1888
Сын: Сотников Даниил Михайлович
Мать ребёнка: Сотникова Ксения Макаровна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1889