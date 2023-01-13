Куранов Стефан Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1842 ст.
Дата смерти29.06.1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1842 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Николай Васильевич Абальянин и отставного казака Василия Федоровича Малыгина дочь Елизавета Васильевна https://rodoslovnaya... Показать все
Смерть
29.06.1844 ст.
Умер от простуды в возрасте 2 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 408 номер 47