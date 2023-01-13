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Куранов Стефан Васильевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

29.07.1842 ст.

Дата смерти

29.06.1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1803 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1842 ст.

Отец: Куранов Василий Иванович

Мать: Куранова (Шинкаренкова) Мария (Марфа) Кондратьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Николай Васильевич Абальянин и отставного казака Василия Федоровича Малыгина дочь Елизавета Васильевна https://rodoslovnaya... Показать все
Смерть
29.06.1844 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от простуды в возрасте 2 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 408 номер 47

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