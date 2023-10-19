Большакова Иустина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1948
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Бабкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Большаков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Большаков Павел Михайлович
Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Константин Михайлович
Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич
Смерть
1948