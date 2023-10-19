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Большакова Иустина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Бабкин Яков Иванович

Мать: Бабкина Ефимия Стефановна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Большаков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Большаков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Константин Михайлович

Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Большаков Михаил Николаевич

Смерть
1948
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