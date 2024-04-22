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Меланья Васильева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1708 г.р.

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Василий Никитин (Ович)

Мать: Прасковья Яковлева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
29.01.1759

Муж: Иван Меньшой Васильев (Ич)

№ 3 в метрике свадеб https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4S9P-T?i=91&wc=Q866-XSH:375541101,380331001,380331002,380772601&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Марья Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Меньшой Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Фирс Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Меньшой Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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