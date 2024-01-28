Москалев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалев Михаил

Место рождения

СССР

Дата рождения

1925

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Москалев Павел

Мать: (Орлова) Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Медведская) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Москалев) Галина

Мать ребёнка: (Медведская) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Медведская) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Москалева) Нина

Мать ребёнка: (Медведская) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Медведская) Любовь

Рождение ребёнка
24.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Медведская) Любовь

Смерть
1979
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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