Москалев Михаил
Место рожденияСССР
Дата рождения1925
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Москалев Павел
Мать: (Орлова) Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Москалев) Галина
Мать ребёнка: (Медведская) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Москалева) Нина
Мать ребёнка: (Медведская) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Медведская) Любовь
Рождение ребёнка
24.06.1954
Смерть
1979
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно