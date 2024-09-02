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Китаева Авдотья Ануфриевна

Место рождения

Аникина, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1723 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аникина, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китаев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1732 ст.

Сын: Китаев Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Китаев Михаил Михайлович

Дурандина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Дочь: (Князева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Китаев Михаил Михайлович

Дурандина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.

Дочь: (Князева) Орина Михайловна

Отец ребёнка: Китаев Михаил Михайлович

Дурандина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Дочь: (Китаева) Арина Михайловна

Отец ребёнка: Китаев Михаил Михайлович

Дурандина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.

Дочь: (Китаева) Парасковья Михайловна

Отец ребёнка: Китаев Михаил Михайлович

Дурандина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: (Китаева) Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Китаев Михаил Михайлович

Дурандина, Яранский уезд, Вятская губерния

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