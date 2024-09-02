Китаева Авдотья Ануфриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1723 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1732 ст.
Отец ребёнка: Китаев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Дочь: (Князева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Китаев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.
Дочь: (Князева) Орина Михайловна
Отец ребёнка: Китаев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Дочь: (Китаева) Арина Михайловна
Отец ребёнка: Китаев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.
Дочь: (Китаева) Парасковья Михайловна
Отец ребёнка: Китаев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: (Китаева) Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Китаев Михаил Михайлович