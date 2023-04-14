Ташкин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1955
Дата смерти14.04.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1955
Отец: Пташкин Иван
Мать: Боброва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1979
Дочь: Ташкина-Николаева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Тараканова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
05.09.1980
Сын: Ташкин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Тараканова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тараканова Ольга Александровна
Смерть
14.04.2023