Ташкин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1955

Дата смерти

14.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1955

Отец: Пташкин Иван

Мать: Боброва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1979

Дочь: Ташкина-Николаева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Тараканова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
05.09.1980

Сын: Ташкин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Тараканова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараканова Ольга Александровна

Смерть
14.04.2023
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