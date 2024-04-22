Матвейчук (Matveychuk) Сергей Иванович (Sergey Ivanovich)
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти27.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Матвейчук Иван
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвейчук Екатерина
Смерть
27.02.1945
Восточная Пруссия
Причина смерти: На войне
Похороны
05.05.1985
Озерки, Гвардейский, Калининградская область
Номер захоронения в ВМЦ 39-30. Вид захоронения братская могила отдельное захоронение Состояние захоронения хорошее. Кто шефствует над захоронением в/ч 6532; Озерковский с/с | ул. Почтовая