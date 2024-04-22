Матвейчук (Matveychuk) Сергей Иванович (Sergey Ivanovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвейчук (Matveychuk) Сергей Иванович (Sergey Ivanovich)

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Место рождения

Раисино, Убинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

27.02.1945

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Матвейчук Иван

Мать: ?

Раисино, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвейчук Екатерина

Смерть
27.02.1945
Восточная Пруссия
Причина смерти: На войне
Похороны
05.05.1985
Озерки, Гвардейский, Калининградская область
Номер захоронения в ВМЦ 39-30. Вид захоронения братская могила отдельное захоронение Состояние захоронения хорошее. Кто шефствует над захоронением в/ч 6532; Озерковский с/с | ул. Почтовая
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