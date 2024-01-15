Меркулов Георгий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Меркулова Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Меркулов Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Меркулова Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Меркулова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Меркулова Клавдия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно