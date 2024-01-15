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Меркулов Георгий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Меркулов Антон Иванович

Мать: Меркулова Федосия Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Меркулов Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Меркулова Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Меркулов Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Меркулова Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Меркулова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Меркулова Клавдия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Клавдия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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