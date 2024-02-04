Соколова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1920

Отец: Ненилин Иван

Мать: Ненилина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
10.09.1953

Сын: Соколов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
20.02.1954

Дочь: Тарбеева-Соколова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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