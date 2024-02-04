Соколова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1920
Отец: Ненилин Иван
Мать: Ненилина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
10.09.1953
Сын: Соколов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1954
Дочь: Тарбеева-Соколова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно